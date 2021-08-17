اشهر النجوم المصريين نجحوا في الفن وفشلوا بامتحان التوجيهي

اعتاد المصريين والعرب عموما انتظار ظهور نتيجة امتحان الثانوية العامة باهتمام كبير، نظرًا لان هناك من يعتقد أن المجموع الذي سيحققه الطلبة هو نهاية الأمر الحاسم في تقرير مستقبلهم، لكن أثبت الكثيرون أن مجموعهم في الثانوية العامة لم يكن نهاية المطاف بل خاضوا تجارب أخرى وحققوا النجاح بها.

هناك عدد كبير من نجوم مصر الذين لم يشكل مجموعهم في الثانوية العامة عقبة في طريقهم، بل استطاعوا تحقيق الكثير من الشهرة والنجاح .

فقد احرز الفنان محمد هنيدي في الثانوية العامة مجموع 57%، وتنقل خلال المرحلة الثانوية من مدرسة إلى أخرى.

كما رسب الفنان أحمد حلمي في الثانوية العامة أكثر من مرة، وكرر التجربة ثلاث مرات، حيث حصل في السنة الأولى على مجموع 3%، وفي السنة الثانية حصل على 24%، وفي السنة الثالثة حصل على درجة النجاح وهي 50%.

وكان للفنان أمير كرارة قصة طويلة مع الثانوية العامة، إذ أنهاها بعد 8 سنوات حتى أصبحت تشكل له عقدة، ففي السنة الأخيرة استطاع تحقيق النجاح بمجموع 52%، بسبب التفوق الرياضي.

وخلافا لاولائك الفنانين، فقد تفوقت منى زكى فى الثانوية العامة بمجموع 95% والتحقت بكلية الإعلام.

أما الفنان تامر حسني فحصل على مجموع 73%، والتحق بكلية الإعلام بجامعة ٦ أكتوبر الخاصة.

وقد عانت عبير صبري مع الثانوية العامة، إذ أصر والدها على دخولها شعبة علمي رياضات، على الرغم من أنها لا تحب الرياضيات، فحققت مجموع 51%، وعنفها والدها بعدها، إذ كانت تود دخول معهد فنون مسرحية، لأن عائلتها كانت لا تعترف بالفن.

اما عمرو دياب فقد اجتاز الثانوية العامة بمجموع 60%.

وكشفت الفنانة ياسمين صبري مجموعها في الثانوية العامة، من خلال استوري حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وردت على أحد المتابعين الذي سألها عن مجموعها، وقالت إنها حصلت على 73%.

اخيرا فقد حصلت الفنانة ريهام عبد الغفور على مجموع 86%، بقسم الأدبي في مدرسة بورسعيد، بحي الزمالك، خلال المرحلة الثانوية.

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