قناة “كان” العبرية تزعم أن إسماعيل هنية التقى مؤخرا بعدد من قادة طالبان سراً في العاصمة القطرية

زعم مراسل قناة كان العبرية غال بيرغر، صباح اليوم الاثنين، أن قائد حركة حماس إسماعيل هنية التقى بعدد من قادة طالبان سراً.

وأشار المراسل الإسرائيلي إلى أن حماس نشرت صورا جديدة لاجتماع بين قيادة الحركة وقيادة طالبان، بعد عملية “حارس الأسوار” الاسم الاسرائيلي لاشتباك “سيف القدس”.

وبحسب المراسل، فقد عُقد الاجتماع على ما يبدو في الدوحة سراً، وتم الكشف عن الصور في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وسيطرة طالبان على البلاد.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت حالة من التقلبات السياسية في أفغانستان، انتهت مساء أمس بسيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ودخول قادتها للقصر الرئاسي بععد هروب رئيس البلاد.