اربعة شهداء يرتقون للعلا فجر اليوم الاثنين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين/ 2 فيديو

استشهد اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات وقعت، فجر اليوم، في مخيم جنين .

وأفاد محافظ جنين أكرم رجوب” أبلغنا رسميا بوجود شهدين لدى الجانب الإسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء إلى اربعة”.

وقالت مصادر أمنية أنه عرف من الشهداء رائد زياد ابو سيف 21 عاما وصالح محمد عمار 20 عام و نور الدين عبد الاله محمد جرار 21 عاماََ وامجد اياد عزمي حسينية 22 عاماََ . فيما اصيب الشاب قسام محمد طه 24 عاما برصاصة باليد أدت إلى بتر يده حيث تم نقل الشهداء إلى المستشفى الحكومة بمدينه جنين .

واضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين آخرين خلال المواجهات يعتقد بأن أحدهما مصاب بجروح خطيرة ولكن حتى اللحظه لايعرف مصيره .

وقالت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية نصبت كمينا في المخيم فجر اليوم الاثنين وعند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم فتحت القوات الخاصة النار بصورة مباشرة على عدد من الشبان .

وقالت اذاعة جيش الاحتلال :”حول الحدث الليلة في جنين – يؤكد حرس الحدود أنه قام باحتجاز جثتين لاثنين من الفلسطينيين من الذين تم (تصفيتهم)، كما تم اعتقال الشخص المطلوب الذي دخلت القوات لأجله.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة واسعة اندلعت بين مقاومين وجنود الاحتلال تخللها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل ومواجهات شتى، فيما أطلقت الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال النار على الشبان

وأضافت أن اشتباكات مسلحة واسعة اندلعت بين مقاومين وجنود الاحتلال تخللها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل ومواجهات شتى، فيما أطلقت الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال النار على الشبان بقصد القتل.

ووصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى جنين الحكومي بإصابات في المناطق العلوية من الجسد وفي حالة صعبة تباعا ما يشير إلى تعمد القتل من قبل الجنود.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اختطفت شابين جريحين خلال المواجهات، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين قبل انسحابها من المدينة والمخيم.

وقد عقبت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، على حادثة تبادل إطلاق النار في جنين واستشهاد أربعة شبان فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم ما يسمى “حرس الحدود”، أن وحدة المستعربين وحرس الحدود، كانوا في مهمة عمل لاعتقال مطلوبين في قلب مخيم جنين للاجئين، فيما فُتحت نيران كثيفة على القوة من مسافات قصيرة ومن قبل عدد كبير من المسلحين الفلسطينيين،

وأضاف: “ردت قوة المستعربين التابعة لحرس الحدود بإطلاق النار على الفلسطينيين وقامت بتحييدهم، فيما لم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

فيما ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن عملية الاعتقال في مخيم جنين استهدفت ناشطا في حماس، وبعد اعتقاله فتح مسلحون النار بشكل كثيف باتجاه القوة الإسرائيلية الخاصة التي شاركت بالاعتقال”.

من جهته قال الصحفي، أور هيلار، من “القناة 13″، أن قوة من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، دخلت جنين لتنفيذ اعتقالات في مخيم جنين للاجئين، قبل أن يتم فتح النار على القوة، ورد المستعربين بـ “إطلاق النار وقاموا بتصفية خمسة فلسطينيين”.

بدوره قال الصحفي دورون كدوش، من إذاعة الجيش، إن “حرس الحدود” تؤكد أنها قامت باحتجاز جثتين لاثنين من الفلسطينيين من الذين تم تصفيتهم وهما في أيدي إسرائيل، كما تم اعتقال الشخص المطلوب الذي دخلت القوات لأجله.

وأضاف: في جنين أعلن اليوم إضراب شامل عقب الأحدث خلال الليل، وهذا يزيد من فرصة وقوع مزيد من العمليات ضد قوات الجيش.

كما قال الصحفي، يوسي ميلمان، إنه خلال الأحداث الليلية في جنين قتلت قوات المستعربين في شرطة “حرس الحدود” 4 فلسطينيين، الجهاد الإسلامي يعد بالانتقام، والتوترات تتصاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: “في الشهرين الماضيين قُتل حوالي 40 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

فيما قال ‏بن كسبيت الكاتب الإسرائيلي: “إذا تحدثت للمسؤولين الإسرائيليين عن جنين، في المخابرات والجيش، يعطونك إجابة موحدة أن المدينة بعيدة عن الهدوء، على العكس، فهي تزداد هياجاً، وأكثر تطرفا، وتذكرنا أكثر بجنين القديمة، مدينة منفذي العمليات التفجيرية..إنه أمر محزن ومقلق؛ لكن هذا هو الوضع”.

#شاهد| جانب من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، فجر اليوم. pic.twitter.com/TV8NV1xU8f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 16, 2021

#شاهد| لحظة وصول جثماني شهيدين إلى مستشفى جنين صباح اليوم بعد أن ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في المخيم، فيما يحتجز الاحتلال جثماني شهيدين آخرين. تصوير: علي سمودي pic.twitter.com/vgics7AzOc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 16, 2021