حب من اول نظرة بين الجميلة هدى سلطان والوحش فريد شوقي

قصة حب من نوع خاص، وربما من اول نظرة، جمعت الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، رغم أنه الزوج الرابع للفنانة الشابة التي وقع عملاق الشاشة الفنان فريد شوقي في شباكها بـ”حاجة ساقعة” في نهار رمضان .

الفنانة هدى سلطان مولودة في إحدى القرى المصرية تسمى كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية على بعد 14 ميلا من مدينة طنطا، واسمها الحقيقي بهيجة حبس عبدالعال الحو، وهي شقيقة المطرب والممثل محمد فوزي.

وقد توفيت هدى سلطان بمرض السرطان يوم الإثنين الخامس من شهر يونيو عام 2006 بمستشفى دار الفؤاد في مصر، عن عمر يناهز 81 عاماً، وذلك عقب وفاة ابنتها مها فريد شوقي بحوالي 50 يوماً.

حب من أول نظرة

تعود قصة الحب التي جمعت وحش الشاشة بهدى سلطان إلى استوديو النحاس، فقد كان الوحش وقتها حديث الانفصال عن زوجته زينب عبدالهادي، أما هي فكانت تدفع ثمن تحقيق حلمها، حيث طلقها زوجها الأول بسبب الغيرة الشديدة إثر اشتهارها في عالم الفن.

وقدكشفت هدى عن اللقاء الأول بينها وبين الوحش قائلةً: ” كنت في صراع عنيف مع أسرتي وخاصة حينما تزعمه شقيقي محمد فوزي، الذي حارب اشتغالي بالفن ورآه خروجاً على التقاليد، ولكنني صممت على ذلك ولتفعل القوة ما تشاء ، ورآني أحد المنتجين وعرض علي احتكار جهودي الفنية لمدة ثلاث سنوات لحساب شركته”.

وتضيف: “ذهبت لاستوديو الشركة، ودعاني المنتج لزيارة البلاتوه.. وقدمني إلى أبطال الفيلم، وكان من بينهم فريد شوقي قائلاً: الست هدى سلطان.. وجه جديد، فانحنى فريد في رشاقة مبتسماً وقال: أهلاً وسهلاً.. تشرفنا يا افندم.

ثم قالت: “وجلست أتفرج على التصوير، وكنا في شهر رمضان وكنت مرهقة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إليّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني قائلاً: “تشربي حاجة ساقعة…؟”، فقلت: “لا.. أنا صايمة”.

وبدت عليه مظاهر الدهشة وهو يقول: “صايمة؟!”، فقاطعته قائلةً: “وبصلي كمان.. غريبة!!” ، فقال: “أبداً.. أبدا”، وغادرت الاستوديو بعد ذلك، والشيء الوحيد الذي كان يطوف بذهني هو نظراته وابتساماته.

وأكملت قائلة: “وجدت نفسي فجأة أهتم بكل ما يقال عن فريد شوقي بأحاديث زملائه عنه، وبما تنشره الصحف والمجلات، وبأفلامه التي لم يفتني منها فيلم، حتى أرادت الأقدار أن يشترك بأول فيلم أحصل فيه على البطولة المطلقة، وهو “حكم القوي” عام 1951 مع محسن سرحان، وكان فرصة ليتقرب كل منا للآخر ونتبادل الحديث عن آلامنا وهمومنا، إلى أن التقت عواطفنا عند نقطة واحدة، ولما عرض عليّ الزواج كانت الإجابة أسرع من السؤال، وتزوجنا في اليوم الأخير من تصوير الفيلم”.

وخلال زواج استمر 15 عاماً وأثمر ابنتين هما ” ناهد ومها”، قدما أكثر من 20 عملاً كثنائي مميز هي “رصيف نمرة 5″، “جعلوني مجرماً”، “الأسطى حسن”، “بورسعيد” وغيرها، إلى أن انفصلا في الستينيات لتتزوج بعده من المخرج المسرحي حسن عبدالسلام.

المايوه ممنوع

تحت عنوان ” كواكب السينما يعيشون حر الصيف ” قدمت مجلة آخر ساعة في شهر يوليو 1959 تحقيقاً عن نجوم الزمن الجميل، وكيف يقضون أوقاتهم في فصل الصيف مع درجة حرارة الجو العالية والرطوبة الشديدة.

وكان من نجوم الزمن الجميل الفنانة هدي سلطان التي قالت ” أنا لا البس المايوه ابداً .. لأنه ممنوع بأمر فريد “، وأنها لن تسطيع الذهاب إلي البحر هذا الصيف يوليو 1959 .. لا هي و لا زوجها عملاق الشاشة ” فريد شوقي” .. فكل منهما مشغول في ثلاثة أفلام علي الأقل .. وأرسلت ” هدي ” بناتها مع جدتهن “أم فريد” إلي الأسكندرية لقضاء الصيف علي شاطئ المندره .

أكدت “هدى” أن أفران الأستويدهات التي يدفعون بنا إليها في شهور الصيف كانتتفقدها وزنها، مما يضطرها إلى تضيق فساتينها كل يومين مرة وبتكلفةعالية، وتأكل في الصيف كميات كبيرة من البطيخ والعنب.

وقالت هدي أنها كانتتصرخ مطالبه بتكييف الهواء في الأستويدهات ولو نظير خصم نسبة من أجور الفنانين و الفنانات .. و أنا أول واحدة مستعدة أدفع نسبة من أجري مقابل أن أعيش ساعات العمل في جو رطب .. ومقابل أعفائي من أفران الاستويدهات التي نعمل فيها.