وقاحة صهيونية.. وزير خارجية العدو يُحلل التطبيع المغربي - الاسرائيلي الخطير، ويُحرّم التقارب السياسي بين الجزائر وإيران!!
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جرينتش+2 11:31
اردوغان الخوان يبيع حليفه السابق “الرئيس البشير” ويحتضن الانقلابي المطبّع “البرهان”
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