ميرفت أمين تروي قصة سمير غانم وملوخية دلال عبد العزيز/ 3 فيديو

من هوايات النجمة المصرية الكبيرة ميرفت أمين هو الطهى وإعداد الطعام، ولكن صديقتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز كانت لا تجيد الطبخ، ودائما قبل الوقوف في المطبخ تحدثها لأخذ الوصفة، وفى أكثر من برنامج تلفزيونى تحدثت ميرفت أمين عن عدم إجادة دلال فن الطبخ.

وقالت ميرفت إن دلال في مرة قررت أن تطبخ ملوخية، واتصلت بها وأخذت منها الوصفة، وأثناء وجود دلال في المطبخ اتصلت بميرفت لتسألها عن شيء ولكن لم تستطع الرد عليها، حيث صنعت دلال ملوخية صفراء وسخر منها زوجها الفنان سمير غانم وابنتها إيمي.

خلال حوار سابق لبرنامج “صاحبة السعادة”، كشف سمير غانم عن عدم إجادة زوجته الطبخ، وتحدث عن طريقة أكل دلال للحمام فى مسلسل “الناس فى كفر عسكر”، مازحا: “هى تاكل حلو أوى لكن متطبخش”، مضيفا “أنها ذات مرة بعد استشارات صديقاتها، تطبيقا لمبدأ الاستعانة بصديق، طبخت الملوخية وطلعت صفراء”.

وفى برنامج آخر تحدث سمير غانم عن عدم إجادة دلال عبد العزيز الطبخ، كما تحدث عن موقف طريف فى أول زواجهما عندما طلب منها إعداد وجبة جمبري وفى النهاية تم إلقاؤها فى كيس المهملات.

معروف ان الفنانة دلال عبد العزيز قد رحلت عن دنيانا، يومالسبت الماضي بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا دامت لثلاثة أشهر، فيما كان قد رحل سمير غانم في 20 مايو الماضي بعد صراع مع الفيروس نفسه.

ميرفت أمين ترثي دلال ورجاء

وقد رثت ميرفت صديقة عمرها بالقول: “لحظة صعبة، كنا متعودين نعزى مع بعض، وهذه أول مرة نعزى فى التالتة بتاعتنا.. إحساس فظيع”.

كلمات مؤثرة قالتها الفنانة ميرفت أمين بعد وفاة صديقة عمرها وتوأم روحها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومنذ تلك اللحظة ولم تعد ميرفت أمين كسابق عهدها بل دخلت فى نوبة اكتئاب حتى أنها عزفت عن حضور أية مناسبة وكأنها فى حالة حداد مستمرة على صديقة عمرها رجاء الجداوي، لتمر الأيام وتفقد ميرفت أمين دلال عبد العزيز أيضا، وهو ما يزيد من الوضع سوءا حيث فقدت ضلعي صداقة دامت لثلاثي محب ووفي لمعنى الصداقة الحقيقي.

لعل من أصعب اللحظات التى تمر على الإنسان هى فقده لشخص مقرب منه فما بالك بفقد ميرفت أمين لواحدة من أطول وأعمق الصداقات فى الوسط الفنى، فدلال وميرفت ورجاء من أشهر الصداقات فى الوسط المصري، لم يفترقن ابدا طيلة خمسين عاما، وكان الكل يشاهدهن سويا في كل مناسبة سواء فرح أو عزاء يتكأ بعضهن على بعض ، لم يسمع احد في يوم عن خلاف دب بينهن.

ويعتبر فيلم “أصعب جواز” هو بداية علاقة الصداقة بين ميرفت ورجاء، ثم تعرفت رجاء على دلال عبد العزيز ليكتمل بذلك مثلث الحب، ذلك المثلث الذى لم يفترق منذ أن جمعهن القدر، لكن بعد أن انتشار ذلك الفيروس اللعين الذى أخذ من الناس الكثير والكثير، شاء القدر أن يفترق هذا الثلاثي، فقد توفت رجاء الجداوى فى البداية بعد إصابتها بالفيروس، ثم لحقت بها صديقة عمرها دلال عبد العزيز بنفس المرض، ليقف الضلع الثالث والمتبقي من المثلث حزينا في حالة صدمة ووحدة قد تدوم طويلا .