ميرفت أمين تروي قصة سمير غانم وملوخية دلال عبد العزيز/ 3 فيديو

وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 15 وفاة و1012 إصابة كورونا و760 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 759,217
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