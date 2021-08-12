السفارة الأمريكية في كابول تدعو مواطنيها مغادرة افغانستان فورا

طلبت السفارة الأمريكية في العاصمة كابول، اليوم الخميس، مواطنيها مغادرة الأراضي الأفغانية على الفور،

وقد ادانت السفارة بشدة احتجاز طالبان عددا كبيرا من أفراد الحكومة الأفغانية وطالبت بالإفراج الفوري عنهم مشيرة في بيان إلى أن “ممارسات حركة طالبان تدعو للقلق للغاية وقد تشكل جرائم حرب” وأضافت “الاعتقال غير القانوني شمل قادة مدنيين وضباطا من قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية”.

ودعت السفارة الأمريكية حركة طالبان إلى الانخراط في عملية سياسية تنهي معاناة الشعب الأفغاني وتمهد الطريق لتسوية سياسية تعود بالفائدة على جميع الأفغان.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن “هذه الإجراءات غير مقبولة وتتعارض مع ادعاء طالبان بدعم تسوية تفاوضية في عملية السلام الجارية”

ولفتت إلى أنها “تتناقض أيضا مع ما تقوله طالبان بشأن توفير السلامة للقادة الأفغان والقوات في المناطق التي استولت عليها مؤخرًا”.

وكانت السفارة الأمريكية في كابول قد حذرت، اليوم الخميس، من تلقيها تقارير تفيد بإعدام حركة طالبان عناصر من القوات الأفغانية بعد استسلامهم.