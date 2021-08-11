اعتدال.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات و511 إصابة كورونا و1008 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 758,224
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في أول زيارة خطيرة منذ ابرام اتفاق التطبيع.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى الرباط عاصمة “امير المؤمنين”
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