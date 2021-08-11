الضفة على درب غزة.. اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس فجر اليوم/ 2 فيديو
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ضمن مبادرة أسرى يكتبون.. “حجر الفسيفساء” في ضيافة عمان
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