جرعة معززة من “فايزر” للمقيمين والعاملين في الخارج غدا

أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر اليوم الاثنين للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج، الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.

ودعت الوزارة الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة من مطعوم فايزر/ بيونتك إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية (الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى احد مركز تطعيم قرية اورانج الرقمية – دوار الداخلية – من داخل السيارة – العاصمة عمان، أو مدينة الحسن الرياضية – اربد، او مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري – العقبة.

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