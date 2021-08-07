محكمة سعودية تبدأ غدًا الاحد إعلان الأحكام ضد المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لديها بتهمة “دعم المقاومة” !!!

من المقرر أن تبدأ السلطات السعودية، غدا الأحد وحتى نهاية الأسبوع، جلسات إصدار الأحكام على موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها، منذ نحو عامين، بتهم “تتعلق بدعم المقاومة”.

فقد أفاد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، في منشور كتبه على حسابه في موقع فيسبوك: “تأكد لنا وصول جميع المعتقلين الأردنيين والفلسطينين إلى الرياض؛ لعرضهم غدا الأحد على المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الحكم النهائي في قضية دعم المقاومة، وسيتم إصدار الأحكام بحضور جميع المعتقلين في جلسة الغد فقط”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية قد اعلن، الأسبوع الماضي، إنه يتطلع إلى “قرار قضائي وإرادة ملكية سعودية لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة”.

وأعرب في تصريح صحفي، عن أمله أن تتوج جلسات النطق بالحكم بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم (القيادي في حماس) محمد الخضري.

وناشد هنية، السعودية الإفراج عن المعتقلين “انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة، ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابق لدى المملكة، محمد الخضري بتهمة (ينفون صحتها) وهي: “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.