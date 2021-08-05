استمرار تأثير الكتلة الحارة والجافة على المملكة حتى الأحد

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 22، وفي مرتفعات الشراة 32 – 21، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 36 – 23، وفي الاغوار الشمالية 42 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 28، وفي البحر الميت 44 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.