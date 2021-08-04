هنية يدعو لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية.

وعبر هنية في تصريح صحفي “عن أمنيته بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينييين وفي مقدمتهم الدكتور، محمد الخضري، وذلك بعد تحديد السعودية النطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين، الأسبوع القادم من الأحد إلى الخميس”.

وأضاف “نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقًا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

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