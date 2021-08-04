رئيس الوزراء يغادر مجلس النواب لدى أرجاء افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية جراء جلوس احد النواب محل الرئيس/ فيديو

غادر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء، اليوم الأربعاء، مجلس النواب، بعد مشادات تحت قبة البرلمان؛ بسبب جلوس نائب على مقعد مخصص لرئيس الوزراء، بحسب مراسل قناة “المملكة”.

وقد ارجأ رئيس المجلس افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية، لمدة نصف ساعة بعد جدل ومشادات؛ بسبب جلوس النائب عماد العدوان على المقعد المخصص لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وافاد مراسل “المملكة” أن العدوان جلس في المكان المخصص لرئيس الوزراء؛ احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة، ومنها رفع أسعار المشتقات النفطية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته عددا من مشاريع القوانين، وكتبا واردة من رئاسة الوزراء ومعادة من مجلس الأعيان، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرار مشاريع قوانين.

ويناقش المجلس في جلسته الأولى كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (614) في 8 حزيران/ يونيو 2021، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 (والمعاد من مجلس الأعيان).

ويناقش أيضا كتبا واردة من الحكومة، كتاب رئيس الوزراء رقم (19673) في 14 حزيران/يونيو 2021، المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وكتاب رئيس الـوزراء رقم (20933) في 21 حزيران/ يونيو 2021؛ المتضمن مشروع قانون معدلا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

كما يناقش المجلس كتاب رئيس الوزراء رقم (23864) في 6 تموز/ يوليو 201؛ المتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، وقرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) رقم (2) في 6 حزيران/ يونيو 2021؛ المتضمن مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.

11 مشروع قانون

مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، هي:

1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

10- مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.

11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.

وفي وقت لاحق، قرر عبد المنعم صالح العودات رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء لمناقشة جدول اعمال الجلسة الاولى.

#شاهد | قبيل بدء الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية.. جدل تحت قبة البرلمان بسبب جلوس النائب عماد العدوان في موقع رئيس الوزراء ورفضه تركه، مما اضطر رئيس المجلس لإرجاء الافتتاح لنصف ساعة#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/dYTivt5E27 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 4, 2021

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