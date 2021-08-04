برئاسة عزمي محافظة.. تشكيل لجنة لتطوير امتحان التوجيهي

قرر مجلس التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، برئاسة الدكتور عزمي محافظة، وعضوية نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن التربوي والتعليمي.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: الدكتور تيسير النعيمي، والدكتورة رويدا المعايطة، والدكتور فايز السعودي، والدكتورة هيفاء النجار، والدكتور بلال المومني، والدكتور يوسف سوالمة، ومدير الثقافة العسكرية، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، والدكتورة شيرين حامد، والدكتور ذوقان عبيدات، والدكتورة جيهان مطر.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، خلال ترؤسه اجتماع المجلس، اليوم، أنه جرى تكليف اللجنة لإجراء عملية تطوير حقيقة وجوهرية لامتحان التوجيهي مبنية على دراسة علمية، وبشكل يرتقي إلى الطموح في تجويد هذا الامتحان الوطني بهيبته وسمعته التي يشهد لها الجميع.

وبين أبو قديس أن مسوغات تطوير امتحان التوجيهي تنطلق من الرؤية الملكية السامية لتطوير التعليم، وإيمان الوزارة بضرورة مواكبة عمليات التطوير الشاملة التي تسعى لها في مختلف المجالات، إضافة إلى تغذية راجعة من جميع مكونات العملية التربوية والمجتمع، تحرص الوزارة على رصدها باستمرار لترشيد قراراتها ، والتي أكدت ضرورة تطوير هذا الامتحان. وأضاف أن قرار تشكيل اللجنة جاء كذلك للوصول إلى امتحان قادر على مساعدة الطالب في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به، والتخفيف من الضغوط النفسية والتوتر الذي يقع على عاتق الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكدا أن عملية تطوير “التوجيهي” جاءت لتلبية احتياجات النظام التعليمي في الأردن لمواكبة جميع المستجدات العالمية.

وأعرب أبو قديس عن ثقته والمجلس بقدرة اللجنة المشكلة على تطوير الامتحان بمشاركة الأطراف التربوية والتعليمية كافة في التعليم العام، والتعليم العالي، والسلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن الأنظمة التربوية الحية هي التي تراجع سياساتها التربوية والتعليمية باستمرار، وتعمل على تطوير خططها وبرامجها لتلبية احتياجات المجتمع المتجددة ولتكون قادرة على المنافسة عالميا.

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