انتباه.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بـ(4-5) درجات مئوية
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جرينتش+2 10:51
الحب والغفران
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