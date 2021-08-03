ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و914 إصابة بكورونا و286 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 752,349
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جرينتش+2 08:20
حقاً انه شعب الجبارين.. احمد شلبي (نجل بطل عملية زعترة) ينتزع تفوقه بامتحان التوجيهي من تحت ركام منزله في ترمسعيا
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