‏”العمل الإسلامي” يستنكر قرار رفع اسعار المحروقات ويحذر من رفع أسعار الكهرباء

اصدر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الاثنين، البيان التالي..

يستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات للمرة السادسة خلال العام الحالي وبنسبة إجمالية بلغت 25% ، مما يجعل من ‏أسعار المحروقات في الأردن الأعلى في العالم وبنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بأسعارها في عدة دول بالمنطقة.‏

ويرى الحزب أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات يأتي نتيجة استمرار نهج الجباية من جيوب المواطنين عبر ما تفرضه الحكومة ‏من ضرائب مقطوعة باهظة على المحروقات تتجاوز نسبة 100% لبعض أصنافها ، إضافة لغياب الشفافية في ملف استيراد النفط ‏وتسعير المحروقات، مما يحمل المستهلكين أعباءً اقتصادية كبيرة، ويزيد من كلف الإنتاج بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ‏ويفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يدفع كلفتها الوطن والمواطن.‏

كما ويحذر الحزب من إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء التي تعبر من الأعلى في المنطقة، مؤكداً أن معالجة ما تصفه الحكومة ‏بالتشوهات في أسعار الكهرباء يتم معالجته عبر مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة المجحفة بحق الموازنة العامة والتي وقعتها الحكومة، ‏وفي مقدمتها اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الصهيوني وعشرات الاتفاقيات الموقعة مع متنفذين لشراء الكهرباء بأسعار مبالغ فيها على حساب ‏جيب المواطن، مما يؤكد ضرورة مراجعة كافة هذه الاتفاقيات بدلاً من اللجوء لرفع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطن ومختلف ‏القطاعات الاقتصادية .‏