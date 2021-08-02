خشية تدهور الوضع الأمني مع "حماس".. محكمة العدو تؤجل البت في قضية الإخلاء القسري لمنازل حي الشيخ جراح/ فيديو
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‏”العمل الإسلامي” يستنكر قرار رفع اسعار المحروقات ويحذر من رفع أسعار الكهرباء
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