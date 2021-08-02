نشافة الملابس كانت كفيلة بانقاذه.. كتاب جديد يكشف ان "حبل الغسيل" ارشد المخابرات الامريكية على مخبأ ابن لادن
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جرينتش+2 01:40
هبوط إضطراري لاحدى طائرات الملكية واخلاء جميع الركاب بسلام
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