هاني رمزي يلتقي “المهندس احمد” طفل مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” مع عادل امام

التقى الفنان هاني رمزي، بالمهندس أحمد، الذى مثل دور الطفل مع النجم عادل إمام فى مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”، والذى كان السبب في سعى الفنان هانى رمزي، لدخول عالم الفن، وقال الفنان عبر فيس بوك: “مبسوط اني قابلتك واتصورت معاك”.

وقد نشر هاني رمزي، صورًا مع المهنيس أحمد، وعلق فى منشور عبر فيس بوك: “ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام فى شاهد ماشافش حاجة، وكمان كان مع فؤاد المهندس فى إنها حقًا عائلة محترمة، اللي لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زي الطفل ده، وكبرت جوايا الفكرة وتمر السنين ويجي يسلم عليا ويقولي أنا بقى يا سيدي السبب فى إنك تكون فنان، مبسوط اني قابلتك واتصورت معاك”

ويشار إلى أن النجم هاني رمزي، قد أكد – فى وقت سابق – أنه يبتعد عن تقديم الكوميدي في فيلم “200 جنيه” المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 18 شهر أغسطس، مشيرًا إلى أنه يقدم دورًا تراجيديًا يتمنى أن ينال إعجاب جمهوره، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

ويجسد هاني ضمن أحداث فيلم “200 جنيه” شخصية عامل في محطة بنزين يمر بالعديد من الأزمات، وهو العمل الذى يعود به إلى السينما بعد فترة غياب حوالى 3 سنوات منذ تقديمه آخر أفلامه “قسطي بيوجعني”.

الفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللي كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.