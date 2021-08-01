وزير التربية: نتائج الثانوية العامة منتصف الشهر الجاري

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، أن نتائج الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها منتصف شهر آب الجاري.

وقال أبو قديس، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ليصار بعد ذلك مرحلة التدقيق والمطابقة، لافتا إلى أن الوزارة لم تتخذ قراراً حتى الآن بإجراء دورة تكميلية استثنائية لامتحان الثانوية العامة، والذي سيتخذ في ضوء صدور النتائج.

وأشار إلى أن مجلس التربية والتعليم، قرر تشكيل لجنة من الخبراء، للبدء في العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة بصورة تخفف من الضغوط على الأهل والطلبة من جهة، وبصورة متطورة تساعد الطلبة في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغبون الالتحاق به من جهة أخرى.

وأوضح أن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي 2021/2022 جارية، مؤكداً أن التعليم سيكون وجاهياً في المدارس بشكل عام ضمن برتوكول صحي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة وسيتم تطبيقه بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وأشاد بالإجراءات الصحية التي تم اتخاذها خاصة في مجال التطعيم الوطني ضد كورونا، والذي شمل نسبة كبيرة من المعلمين، واعداد من طلبة الجامعات، كما أن خفض سن التطعيم إلى عمر 12 عاما، سيسهم في اعطاء المناعة لنسبة كبيرة من طلبة المدارس.

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