الأمن يحقق مع فتاتين اعترفتا بقتل شقيقهن في العقبة

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع فتاتين اعترفتا بقتل شقيقهن أثر خلافات عائلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الاحد، ان بلاغا ورد لمديرية شرطة العقبة، امس السبت، بقيام فتاتين بطعن شقيقهن، اثر خلافات عائلية، ما أدى الى وفاته في محافظة العقبة، حيث قامت الفتاتان بتسليم نفسيهما.

واضاف انه جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات مع الفتاتين المشتبه بهما.

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