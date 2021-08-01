ولّعت.. الحكومة ترفع اسعار المحروقات، والصيف يقذف البلاد بأجواء حارة وكتلة هوائية جافة من اليوم الاحد حتى الاربعاء
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الأمن يحقق مع فتاتين اعترفتا بقتل شقيقهن في العقبة
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