جيب المواطن هو الحل.. رفع اسعار المحروقات لشهر آب المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم السبت، رفع اسعار المشتقات النفطية للفترة من الأول الى 31 من آب المقبل.

وبحسب قرار اللجنة : ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 830 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1070 فلسا للتر، والديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، والكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز .

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 75 دولارا للبرميل في شهر تموز الحالي مقابل 72.9 دولار للبرميل المسجل في شهر حزيران الماضي.

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