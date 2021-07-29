أحمد سعيد أول مذيعيها.. اذاعة «صوت العرب» تحتفل بالذكرى السنوية الـ٦٨ لانطلاقتها

تحتفل وسائل الإعلام بمصر والوطن العربي بمرور ٦٨ عامًا على تأسيس إذاعة صوت العرب المصرية، فهي أول وأشهر وأعرق الإذاعات المصرية التي شهدها التاريخ التي تأسست في ٤ يوليو ١٩٥٣، على تردد 621 AM وتردد 106.3 FM من داخل القاهرة ،وكانت فكرتها بث الخطابات والرسائل المهمة لجميع أقطار العالم العربي باللغه العربية ،حول الوحدة العربيه ومناهضة الإستعمار الأجنبى للبلدان العربية وتبليغهم ما يحدث في البلاد.

وأصبحت الإذاعة هي الصوت الذي يوعي الشعوب العربية ضد الاستعمار في ذلك الوقت وتحديدًا في الخمسينات والستينات، كما كان يتجمع الكبار والصغار أمام راديو الإذاعة لاستماع الأخبار المهمة التي تذاع .

وكان صاحب هذه الفكرة التاريخية، هو الدكتور محمد عبد القادر حاتم الذي تولى فيما بعد منصب وزير المعلومات، ولكن كان الدعم الأساسي لهذا المشروع جاء من الرئيس جمال عبد الناصر، لدعم فكرة القومية العربية والتي مازالت تقوم بدورها من أجل توحيد الكلمة العربية ونزع فتيل أي توتر يخيم على العلاقات العربية، كما لعبت دورًا مهمًا في العديد من الأحداث والقضايا الوطنية سواء داخل مصر أو في الوطن العربي كله، لذلك أصبحت إذاعة سياسية في المقام الأول.

وكان أول من عمل بها كمذيع رئيسي منذ إطلاقها المذيع أحمد سعيد عبر برنامج صوت العرب الذي كان يذاع عبر أذاعه القاهرة ،وأصبح مديرًا لإذاعة صوت العرب منذ بدايه تأسيسها واستمر ١٤ عامًا حتى قدم استقالته في سبتمبر من عام 1967.

واعتبر أشهر مذيعي القرن العشرين في الشرق الأوسط في فترة الخمسينيات والستينيات حيث عرف جماهيريا في مصر والعالم العربي، فكان اسم أحمد يشغل أذهان مستمعي إذاعة صوت العرب، من موريتانيا إلى الخليج، فكان صوته “هنا القاهرة” يرج أرجاء الوطن العربي.

ومن أشهر البرامج التي تقدمها إذاعة صوت العرب “برنامج الشعب في سيناء”كان يقدم أثناء فترة احتلال سيناء لمد جسور التواصل بين أهالي سيناء المحتلة ووطنهم مصر “برنامج من حلو الكلام” برنامج “ملتقى الأحبة” وبرنامج “كومبيونت” والذي يذاع مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وبرنامج حوار على البعد “الجريدة العربية”وتشتهر اذاعة صوت العرب بالبرامج السياسية والأخبارية الرصينة التي تعد مصدرا مهما وآنيا لأهم الانفرادات الأخبارية التي يقدمها نخبة من أهم مذيعي الأخبار والمحاورين السياسيين في العالم العربي ومنهم منال هيكل وشحاتة أبو المجد ومحمد حلمي وعلي الطواب وأيمن عطية وفايز المليجي.

وتذاع صوت العرب على موجة ال FM وال Mw و تستطيع الاستماع إليها مباشر على الإنترنت ومن من خلال القمر الصناعي المصري والأوروبي، وتتميز إذاعة صوت العرب بأنها إذاعة سياسية في المقام الأول أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لدعم فكرة القومية العربية ،وما زالت تقوم بدورها من أجل توحيد الكلمة العربية ونزع فتيل أي توتر يخيم على العلاقات العربية.

ومن أشهر برامجها كذلك “حوار مع مستمع” الفترات الإخبارية المتنوعة القوية” تليفون آخر الليل”صباح الخير يا عرب”الجريدة العربية “العرب هذا الصباح”ألف سلام”البعد الثالث”إستجواب” بدون حواجز وغيرها الكثير.

أحمد سعيد أول مذيعيها

ولد أحمد سعيد في 29 أغسطس 1925 وتوفي في4 يونيو 2018 وكان أول من عمل بإذاعة صوت العرب كمذيع رئيسي منذ انطلاقها عبربرنامج صوت العرب الذي كان يذاع عبر أذاعه القاهرة ،وأصبح مديرًا لإذاعة صوت العرب منذ بدايه تأسيسها عام ١٩٥٣وأستمر ١٤ عامًاحتى قدم أستقالته في سبتمبر من عام 1967.

وقد أعتبر أشهر مذيعيي القرن العشرين في الشرق الأوسط في فترة الخمسينيات والستينيات حيث عرف جماهيريا في مصر والعالم العربي،فكان اسم أحمد يشغل أذهان مستمعي إذاعة صوت العرب، من موريتانيا إلى الخليج، فكان صوته “هنا القاهرة” يرج أرجاء الوطنالعربي.

وفي ذروة شهرته طلبت الحكومة البريطانية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1965، رفع اسم أحمد سعيد من قائمة الوفد المصري المسافرإلى لندن، بعد اعتراض مجلس العموم عليه، بتهمة تحريضه على قتل الجنود البريطانيين في عدن.

ورفض الرئيس عبد الناصر الطلب البريطاني. وكادت أن تحدث أزمة بين البلدين حتى تدخل رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون وألقىخطابا في مجلس العموم لاحتواء الموضوع.

وأتهم أحمد سعيد بأنه أعلن انتصار الجيش المصري في حرب 1967. ونقل عبر اذاعة صوت العرب بيانات عسكرية منسوبة لمصادر عسكريةفي الجيش المصري تخبر عن انتصار ساحق لمصر وعن إسقاط عشرات الطائرات الإسرائيلية.

وكان ذلك بناء على البيانات الصادرة من الجيش والقيادة السياسية.في الوقت الذي شهدت فيه جميع الجبهات هزيمة للجيش المصري منقبل الجيش الإسرائيلي، وقصف للطائرات المصرية وهي على الأرض وقبل أن تقلع من المدارج.

وقال أحمد سعيد في مقابلة بخصوص هذا الموضوع،”لا تستطيع أي صحيفة أو إذاعة أو قناة تليفزيونية عندما يأتي إليها بيان من أي وزيرفي الدولة وهي في حالة حرب أن تمتنع عن نشره”.