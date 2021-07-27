ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 8 وفيات و1213 إصابة بكورونا و734 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 748,312

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9979 وفاة و767327 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا، وصل إلى 9036 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 70 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 49 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 535 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 10 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 734 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 748312 حالة.

كما أشار إلى إجراء 26183 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8401152 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 63ر4 بالمئة.