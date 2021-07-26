هذا هو اغلى محتويات حقيبة أم كلثوم في رحلتها لامريكا

ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و1131 إصابة بكورونا و601 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 747,719
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