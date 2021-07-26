حشود تونسية ترحب وتحتفل بالحركة التصحيحية التي نفذها الرئيس سعيد عبر حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان/ فيديو
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إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية الأحد المقبل
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