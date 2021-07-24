قبول استقالة وفاء الخضراء من لجنة تحديث المنظومة السياسية

تم يوم امس الجمعة قبول استقالة وفاء الخضراء من عضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتشغل الخضراء عضوية لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن هذه اللجنة الملكية المكلفة بتحديث المنظومة السياسية.

وفي 26 حزيران/يونيو، قُبلت أيضا استقالة عريب الرنتاوي من اللجنة.

وقال الناطق باسم اللجنة مهند مبيضين لقناة “المملكة” إن “الاستقالة جاءت بعد دراسة للواقع وللظرف المتحقق بعدما نشرته الخضراء والتي قدمت استقالتها للرئيس ثم رفعها الرئيس لجلالة الملك عبدالله الثاني، وتمت الموافقة عليها”.

وأضاف مبيضين أن “أعمال اللجنة غير متأثرة باستقالة شخص أو أكثر، وهي مستمرة لأنها تعمل ضمن إطار مؤسسي”، مضيفا أن الاستقالتين غير مؤثرتين على عمل اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة ليست هيئة حكومية وليست وظيفة عامة، والعضو في اللجنة لا يتقاضى أجرا، ولا يستوجب الأمر إحلال أشخاص مكان العضوين المستقيلين.