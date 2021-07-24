في رسالة إلى إسرائيل.. روسيا تعزز الدفاعات الجوية السورية بمعدات حديثة

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ان روسيا عززت الدفاعات الجوية السورية بمعدات حديثة، مضيفة ان خبراء روس يتولون الاشراف على عملها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر روسي قوله إن هذا التطور يحمل رسائل مباشرة الى إسرائيل مفادها بان الوضع قد تغير ويجب التعامل مع الواقع الجديد على الأرض.

وأوضح المصدر ان موسكو ترغب في تحديد قواعد جديدة حيال التحرك والعمل على الأراضي السورية.

وبحسب الشرق الأوسط فان فتح قنوات حوار بين الكرملين والبيت الأبيض أزال عقبة رئيسية كانت تعترض تعامل روسيا مع ملف حماية المجال الجوي السوري.

وأشار المصدر الروسي الى ان روسيا صعدت مؤخرا من لهجتها ضد أي عمل عسكري إسرائيلي في سوريا عازيا الامر الى تأكيد حصلت عليه موسكو بان واشنطن لا ترحب بالغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت ان المضادات السورية دمرت صواريخ إسرائيلية وعددها أربعة أطلقت أمس الأول الخميس باتجاه مواقع في حمص.