فتح مراكز التطعيم ضد كورونا بدون موعد لمن تجاوز 12 عاما غدا الأحد

أعلن وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، ان وزارة الصحة تعتزم فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز 12 عاما بدءا من يوم غد الأحد.

وقال الهواري لقناة “المملكة”، إن “التطعيم سيكون اختيارياً، باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء مطاعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً”.

وأضاف أنه تم “تخصيص مطعوم فايزر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً”.

وأشار الوزير إلى أن “لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع مطاعيم كورونا، فقد تم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين المطاعيم”.

وأكّد الهواري أن لقاحات كورونا ستصبح عالميا مسألة روتينية.