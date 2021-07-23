هكذا ساهم الغناء في مؤازرة ثورة 23 يوليو وقائدها/ فيديو

كتبت ثورة ٢٣ يوليو 1952، تاريخًا جديدًا عند المصريين، فهي ليست الثورة التي اتحدت فيها قوى الشعب والشرطة فحسب، بل إنها ثورة غالية عند المصريين أجمعين، لما لها من فضل كبير في تغير مسار الحكم.
وبالرغم من مرور ٦٩ عامًا عليها، إلا أن الشعب مازال حريصًا على الاحتفاء بها، من خلال العديد من الصور، والتي يأتي أبرزها الأغاني الخالدة في أذهان الجميع مع مرور كل عام على تلك الذكرى، وفي هذا التقرير نقدم أهم تلك الأغنيات التي تشارك المصريين فرحة ثورتهم:
كان للمطرب محمد قنديل السبق في تقديم أولى أغاني تلك الثورة، وهي “على الدوار”، والذي سجلتها الإذاعة عام 1952، وكانت أول أغنية تذاع للمستمعين عن ثورة يوليو، من كلمات حسين طنطاوي.
ومن منا يستطيع أن ينسى أغنية “حكاية شعب”، التي غناها العندليب، خلال إحدى الاحتفالات بعيد الثورة، وكتب كلماتها أحمد شفيق كامل، ولحنها كمال الطويل، وكان كلمتها كالتالى “قولنا هنبنى وادى إحنا بنينا السد العالى”.
“أكبر من ده حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله”.. هكذا بدأ عبد الوهاب أغنيته “ناصر كلنا بنحبك”، وكان الأوبريت الأول الذى هنَّأ به محمد عبد الوهاب الرئيس جمال عبد الناصر بعد توليه الحكم في أولى أيام الثورة، مؤكدًا بموسيقاه الراقصة وصوته الرخيم أن عبد الناصر استحوذ على أكبر حب من قبل الشعب، ألحانه وكلمات الشاعر حسني السيد، وكانت قد أُنتجت الأغنية في مطلع ستينيات القرن العشرين.
تعددت ألقابه من “صوت الثورة”، كما لقبه البعض، و”الصوت المدافع عن جمال عبد الناصر”، كما لقبه البعض الآخر، بدأ مشوار غنائه للثورة مع بدايتها بأغنية “العهد الجديد” عام 1952، وتعد أول نشيد وطني من ألحان عبد الحميد توفيق زكى، وكلمات محمود عبد الحى.
وبعدها كانت أول أغنية يغنيها عبد الحليم حافظ للرئيس عبد الناصر “إحنا الشعب” في عام 1956، وكانت من كلمات صلاح جاهين، وكانت هذه الأغنية هي بداية سلسلة من الأغاني التي أهداها حليم في كل عيد للثورة.
أما الفنان فريد الأطرش والذي كان تربطه بعبدالناصر علاقة وطيدة، وهو من أوائل من ذكر اسم جمال عبد الناصر في الأغاني الوطنية، فلقد قدم عددًا كبيرًا من الأغنيات للثورة ولجمال، حيث تقدم بـ 52 أغنية وطنية، منها “يا مرحبا بك يا جمال” والتي غناها في عيد الثورة سنة 1964، وقد كتب كلماتها الشاعر أنور عبدالله، ولحنها فريد الأطرش، وقدم نشيد الشباب من كلمات الشاعر بيرم التونسي ومأمون الشناوي يوم 27 سبتمبر 1952.
أما المطرب عبد الغنى السيد فأحيا ذكرى الثورة على طريقته الخاصة واختار أن يجسد فرحة الفلاح بحصوله على الأرض الزراعية كأحد نتائج الثورة فغنى “أديتني الثورة 5 فدادين” في أنشودة مبهجة معبرة عن الفرحة بنتائج الثورة الوطنية، من كلمات الشاعر الكبير أبو السعود الإبياري، وألحان أحمد صدقي.
وكان لكوكب الشرق أم كلثوم دورًا كبيرًا أيضًا في تمجيد ثورة يوليو حيث قامت بغناء أغان وطنية كثيرة في أعياد الثورة كل عام، مثل أغنية على باب مصر التي غنتها عام 1964 وقدمت للرئيس الراحل جمال عبدالناصر عدة أغان، من بينها “بعد الصبر ما طال نهض الشرق وقال حققنا الآمال برياستك يا جمال”، و”يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية برياستك الجمهورية”.
ووهبت شادية مصر حب غير حدود، وأودعت له صوتها من خلال 8 أغانٍ وطنية تغنت بها في كل المناسبات الوطنية التي مرت ببلدها مصر، وجعلت من الغناء الوطني عشقا له مذاق مختلف، وفى ثورة 23 يوليو غنت الفنانة شادية أغنية “إحنا وياك يا ريس” في إشارة لمساندة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.