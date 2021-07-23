هكذا ساهم الغناء في مؤازرة ثورة 23 يوليو وقائدها/ فيديو

كتبت ثورة ٢٣ يوليو 1952، تاريخًا جديدًا عند المصريين، فهي ليست الثورة التي اتحدت فيها قوى الشعب والشرطة فحسب، بل إنها ثورة غالية عند المصريين أجمعين، لما لها من فضل كبير في تغير مسار الحكم.

وبالرغم من مرور ٦٩ عامًا عليها، إلا أن الشعب مازال حريصًا على الاحتفاء بها، من خلال العديد من الصور، والتي يأتي أبرزها الأغاني الخالدة في أذهان الجميع مع مرور كل عام على تلك الذكرى، وفي هذا التقرير نقدم أهم تلك الأغنيات التي تشارك المصريين فرحة ثورتهم:

كان للمطرب محمد قنديل السبق في تقديم أولى أغاني تلك الثورة، وهي “على الدوار”، والذي سجلتها الإذاعة عام 1952، وكانت أول أغنية تذاع للمستمعين عن ثورة يوليو، من كلمات حسين طنطاوي.

ومن منا يستطيع أن ينسى أغنية “حكاية شعب”، التي غناها العندليب، خلال إحدى الاحتفالات بعيد الثورة، وكتب كلماتها أحمد شفيق كامل، ولحنها كمال الطويل، وكان كلمتها كالتالى “قولنا هنبنى وادى إحنا بنينا السد العالى”.

“أكبر من ده حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله”.. هكذا بدأ عبد الوهاب أغنيته “ناصر كلنا بنحبك”، وكان الأوبريت الأول الذى هنَّأ به محمد عبد الوهاب الرئيس جمال عبد الناصر بعد توليه الحكم في أولى أيام الثورة، مؤكدًا بموسيقاه الراقصة وصوته الرخيم أن عبد الناصر استحوذ على أكبر حب من قبل الشعب، ألحانه وكلمات الشاعر حسني السيد، وكانت قد أُنتجت الأغنية في مطلع ستينيات القرن العشرين.

تعددت ألقابه من “صوت الثورة”، كما لقبه البعض، و”الصوت المدافع عن جمال عبد الناصر”، كما لقبه البعض الآخر، بدأ مشوار غنائه للثورة مع بدايتها بأغنية “العهد الجديد” عام 1952، وتعد أول نشيد وطني من ألحان عبد الحميد توفيق زكى، وكلمات محمود عبد الحى.

وبعدها كانت أول أغنية يغنيها عبد الحليم حافظ للرئيس عبد الناصر “إحنا الشعب” في عام 1956، وكانت من كلمات صلاح جاهين، وكانت هذه الأغنية هي بداية سلسلة من الأغاني التي أهداها حليم في كل عيد للثورة.

أما الفنان فريد الأطرش والذي كان تربطه بعبدالناصر علاقة وطيدة، وهو من أوائل من ذكر اسم جمال عبد الناصر في الأغاني الوطنية، فلقد قدم عددًا كبيرًا من الأغنيات للثورة ولجمال، حيث تقدم بـ 52 أغنية وطنية، منها “يا مرحبا بك يا جمال” والتي غناها في عيد الثورة سنة 1964، وقد كتب كلماتها الشاعر أنور عبدالله، ولحنها فريد الأطرش، وقدم نشيد الشباب من كلمات الشاعر بيرم التونسي ومأمون الشناوي يوم 27 سبتمبر 1952.

أما المطرب عبد الغنى السيد فأحيا ذكرى الثورة على طريقته الخاصة واختار أن يجسد فرحة الفلاح بحصوله على الأرض الزراعية كأحد نتائج الثورة فغنى “أديتني الثورة 5 فدادين” في أنشودة مبهجة معبرة عن الفرحة بنتائج الثورة الوطنية، من كلمات الشاعر الكبير أبو السعود الإبياري، وألحان أحمد صدقي.

وكان لكوكب الشرق أم كلثوم دورًا كبيرًا أيضًا في تمجيد ثورة يوليو حيث قامت بغناء أغان وطنية كثيرة في أعياد الثورة كل عام، مثل أغنية على باب مصر التي غنتها عام 1964 وقدمت للرئيس الراحل جمال عبدالناصر عدة أغان، من بينها “بعد الصبر ما طال نهض الشرق وقال حققنا الآمال برياستك يا جمال”، و”يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية برياستك الجمهورية”.

ووهبت شادية مصر حب غير حدود‏،‏ وأودعت له صوتها من خلال‏ 8‏ أغانٍ وطنية تغنت بها في كل المناسبات الوطنية التي مرت ببلدها مصر‏،‏ وجعلت من الغناء الوطني عشقا له مذاق مختلف‏،‏ وفى ثورة 23 يوليو غنت الفنانة شادية أغنية “إحنا وياك يا ريس” في إشارة لمساندة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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