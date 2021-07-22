تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل7 وفيات و400 إصابة بكورونا و468 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 745,551
أهم العناوين
جرينتش+2 08:11
رداً على العملاء الاكراد.. دمشق تحذر سماسرة “الحكم الذاتي” من مغبة الإمعان في التآمر على الوطن والمشاركة بالعدوان عليه
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني