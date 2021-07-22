تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل7 وفيات و400 إصابة بكورونا و468 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 745,551
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دائرة الافتاء: لا يجوز لمن يجهل المعاني السامية للأضحية اثارة الفتن
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