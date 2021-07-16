أجواء حارة جدًا بكافة المناطق، وموجة لاهبة تجتاح البلاد غدًا، وتحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة
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جرينتش+2 01:03
اسرائيل تتعاون بمجال التجسس الالكتروني مع اثيوبيا والمغرب، وتتيح للسلطة ولبنان واليمن وتركيا توظيف برامج شركاتها التجسسية
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