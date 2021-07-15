الرئيسان بشار الأسد وبرهم صالح يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين سوريا والعراق

تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي، برهم صالح، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين سوريا والعراق.

رئاسة الجمهورية العربية السورية، وفي بيان لها نشرته عبر مواقعها وصفحاتها على الإنترنت كتبت: “الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وموضوع مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون القائم بين سوريا والعراق للقضاء على هذا الخطر الذي يتهدد البلدين”.

وأضافت الرئاسة السورية في بيانها: “تم التأكيد على أهمية هذا التعاون المشترك لجهة تكريس النتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية السورية العراقية”.

وختمت: “كما دار الحديث خلال الاتصال حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.