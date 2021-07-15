لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي.. سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة ويقول: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد"
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جرينتش+2 09:58
الرئيسان بشار الأسد وبرهم صالح يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين سوريا والعراق
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