وفاة و10 إصابات إثر حادث تصادم في منطقة جسر النعيمة باربد

توفي شخص وأصيب 10 آخرون إثر حادث تصادم في محافظة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت، صباح اليوم الاربعاء، مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة جسر النعيمة، نتج عنه وفاة شخص، وإصابة 10 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

واضاف ان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك المؤسس، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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