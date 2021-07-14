وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 9 وفيات و 734 إصابة بكورونا و533 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 741,540

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9 وفيات و 734إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9864 والإصابات إلى 759025.

وأشارت الوزارة، في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) بالمملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7621 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 61، فيما غادرت 39 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى498.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 11 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 533 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 741540.

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء 26199 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8151910، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.80 بالمئة.