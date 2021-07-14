فُرجت، إعفاء الوافدين للاردن عبر جسر الملك حسين من التسجيل بالمنصة الإلكترونية، شرط تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا
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جرينتش+2 07:04
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 9 وفيات و 734 إصابة بكورونا و533 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 741,540
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