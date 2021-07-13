ضبط أختام وادوات تستخدم لتزوير تاريخ صلاحية مواد غذائية

ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أختاما ومواد كيمائية استخدمها أحد الأشخاص، لغايات التلاعب بتاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق، وبالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي في مديرية الأمن العام، تمكنت وبعد المتابعة والتحري، من الكشف عن منزل ومركبة الشخص صاحب العلاقة.

وأضاف انه تم ضبط كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 100 كرتونة من الكيك والبسكويت، ونحو 100 قطعة من منتج جل الشعر تم مسح تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحيتها الفعلي واستبداله بتاريخ غير حقيقي.

واضاف ان المؤسسة ستباشر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

ودعا مهيدات المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info @ JFDA. Jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

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