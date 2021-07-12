موعد مع الرصاص في الضفة.. اشتباكات مسلحة فجر اليوم الاثنين بين المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين/ فيديو
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محكمة امن الدولة تحكم على باسم عوض الله والشريف حسن، في قضية الفتنة، بالأشغال المؤقتة 15 عاماً/ فيديو
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