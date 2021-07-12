“العمل الإسلامي” يطالب باعتماد اسس منهجية في إدارة امتحانات التوجيهي

تابعت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي تصاعد الانتقادات لوزارة التربية والتعليم حول منهجية إدارة إمتحان الثانوية العامة، وما سببه ذلك من استياء وقلق لدى الطلبة وذويهم.

واعتبرت اللجنة، في تصريح صادر عنها اليوم الاثنين، أن ما يشهده امتحان الثانوية العامة من مزاجية وارتجالية فيما يتعلق بآلية عقد الإمتحان ومستوى الأسئلة، التي وصفها تربويون بأنها جاءت مشددة لتصويب ما اعتبره الوزير خللاً في امتحانات الدورة الماضية التي سجلت ارتفاعاً لافتاً وغير مسبوق في علامات الطلبة.

وأشارت اللجنة الى ما شهده إمتحان الثانية العامة خلال السنوات الأخيرة من تغيرات مستمرة جعلت منه حقل تجارب، حيث بات مئات الآلاف من الطلبة وذويهم سنوياً ضحية لهذه التقلبات التي لا تستند إلى أسس ومنهجية واضحة ومستقرة، حيث أكدت اللجنة على ضرورة وضع رؤية وطنية للنهوض بقطاع التعليم بمجمله بما في ذلك ملف تطوير إمتحان الثانوية العامة، بمشاركة خبراء تربويين ونقابة المعلمين كجهة ممثلة عن المعلم الذي يشكل محوراً أساسياً في العملية التربوية.