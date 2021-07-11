الغـــــــــــــــــــــــاء لقاء تكريمي لاحمد جبريل بالمنتدى العربي مساء اليوم

قاعدة غير شرعية للقوات الأمريكية في حقل نفطي بريف دير الزور شرقي سوريا تتعرض لهجوم بقذائف صاروخية ليل امس
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