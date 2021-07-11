قاعدة غير شرعية للقوات الأمريكية في حقل نفطي بريف دير الزور شرقي سوريا تتعرض لهجوم بقذائف صاروخية ليل امس

تعرضت قاعدة حقل الكونيكو للغاز الطبيعي التي يتخذها الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، مساء امس السبت، لهجوم مجهول المصدر بقذائف الهاون.

وقال مراسل “سبوتنيك” في دير الزور إن هجوما بقذيفة هاون على الأقل، نفذه مجهولون على القاعدة الأمريكية اللاشرعية في “كونيكو” الذي يعد أكبر معمل لمعالجة الغاز الطبيعي في سوريا، مؤكدا عدم ورود معلومات عن إصابات بشرية.

وأكدت مصادر محلية لـ “سبوتنيك” أن صوت انفجار قوي سمع في حقل الكونيكو النفطي، وعلى أثره انطلقت صافرات الإنذار في القاعدة الأمريكية التي تهيمن عليه، مشيرة إلى عدم ورود رصد أي إشارات إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات الأخرى الحليفة لها ضمن ما يسمى “التحالف الدولي”.

وأضافت المصادر: “وعلى الفور، بدأت طائرات الاحتلال الامريكي المسيرة بتمشيط المنطقة والتحليق فوق الحقل ومحيطه لرصد أي تحركات، ومعرفة مصدر إطلاق القذائف.

وكانت القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الامريكي في ريف دير الزور الشرقي قد تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.

وتعد العملية الجديدة، الرابعة التي تتعرض لها المواقع الأمريكية في حقلي (العمر) النفطي و(كونيكو) الغازي السوريين.

وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش الأمريكي في محيط الحقلين والقرى والبلدات المجاورة، بما في ذلك تسيير الدوريات بشكل منتظم، إلا أنه ما يزال يعاني صعوبة السيطرة الأمنية على هذه المنطقة الغنية بالنفط، والتي كان قد استولى عليها منذ نهاية عام 2017.

مسؤول أمريكي: لا جرحى ولا أضرار

ومن جانبه، قال مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة “رويترز”، فجر اليوم الأحد، إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في شرق سوريا يوم السبت، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الهجوم وقع في كونوكو بسوريا.

وعلى هذا الصعيد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار في حقل “كونيكو” للغاز الذي تتخذه قوات “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول تنظيم الدولة الاسلامية قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة.

وأضاف أن انفجارا دوى في المنطقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورجح المرصد أن ميليشيات ايرانية غربي الفرات وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات استهدفت حقل العمر النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن “دوي انفجار” سُمع “من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي”، دون ان تقدم تفاصيل إضافية.

ويأتي الحادث الأخير وسط توترات متصاعدة في أعقاب الضربات الأميركية الشهر الماضي ضد ثلاثة أهداف قالت واشنطن إن جماعات موالية لإيران تستخدمها في شرق سوريا وغرب العراق.