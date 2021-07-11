عطلة عيد الأضحى من صباح الاثنين حتى مساء الجمعة

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأحد، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر تموز 2021 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وقد استثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.. كل عام وانتم بخير.

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