صيف معتاد.. أجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى الثلاثاء

– يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في مناطق السهول، وحارة في مناطق البادية والبحر الميت والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، يطرأ يومي الأحد والاثنين، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والبحر الميت والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على الحرارة، مع استمرار الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 19، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة