برافو.. التحالف المسيحي الفلسطيني في الولايات المتحدة يناشد إدارة بايدن الغاء تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية
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جرينتش+2 05:32
اين انت يا عبد الناصر.. إثيوبيا تتباهى بتحقيق انتصار دبلوماسي في مجلس الأمن على السودان ومصر، وتتهمهما بتضليل العالم!!
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