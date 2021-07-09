تزايد المخاوف من انهيار منظمة أوبك بعد اتهام الامارات "لحليفتها" السعودية بتوجيه "عدة ضربات لها تحت الحزام"
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بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والقومي.. تشييع جثمان القائد الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق اليوم الجمعة
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