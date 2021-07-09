بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والقومي.. تشييع جثمان القائد الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق اليوم الجمعة

دمشق- في موكب مهيب، جرى ظهر يوم الجمعة تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة، القائد العريق أحمد جبريل من مشفى أمية بدمشق إلى مثواه الأخير، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات شعبية ورسمية.

وكان جبريل قد انتقل الى جوار ربه، يوم الأربعاء الماضي، متأثرًا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق.

جدير بالذكر أحمد جبريل “ابو جهاد” كان قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية واتخذت من دمشق مقرًا لها.