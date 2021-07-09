وزارة التربية: الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة امتحان الفيزياء لم يكن كافيا

أكدت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للوقوف على الملاحظات والانطباعات حول امتحان مبحث الفيزياء، أن الوقت المخصص للإجابة عن بعض الأسئلة كان غير كاف، ووجود عدد من الأسئلة ذات مستوى عال من الصعوبة، وأن عددًا غير قليل من الطلبة قد حصلوا على علامات كاملة.

وأضافت اللجنة المكونة من تسعة أساتذة ومشرفين متخصصين في مبحث الفيزياء، أنها قامت بتحليل الأسئلة والاطلاع على عدد الذين أجابوا إجابات صحيحة عن كل سؤال، والتأكد أن الأسئلة من داخل المنهاج.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم عرض ذلك على متخصصين في علم القياس والتقويم، حيث تمت معالجة الملاحظات التي أوردتها اللجنة الفنية إحصائيًّا بما يحقق مصلحة الطلبة والعدالة بينهم. وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نسب النجاح لمبحث الفيزياء جاءت بمستوى يعادل أو أعلى من معدل نسب النجاح في السنوات العشر الماضية.

وطمأنت الوزارة الطلبة ودعتهم إلى التركيز على امتحاناتهم المقبلة، وعدم الالتفات إلى ما ينشر حول الامتحانات السابقة.

وعملت إدارة الامتحانات طيلة ليلة أمس وحتى صباح اليوم على استخراج النتائج الأولية للامتحان.

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