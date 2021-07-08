4 هيئات ثقافية اردنية تتضامن مع الكاتب موفق محادين

بيان تضامني صادر عن الهيئات الثقافية الاردنية ادناه مع الكاتب موفق محادين..
** تدين الهيئات الثقافية الاردنية ، الحملة المبرمجة ضد الكاتب د. موفق محادين ، وتؤكد التزامها بالعقل الحواري النقدي ، والخطاب العربي التقدمي ضد كل الاشكال والتعبيرات الطائفية والجهوية ، كما بمقاومة التطبيع، والدفاع عن قضايا العرب ومصالحهم وحقهم في السيادة على كل شبر من ارضهم ، وفي العمل من اجل الوحدة العربية والديموقراطية والعدالة والتقدم واسترداد اجزاء الوطن السليبة.
الهيئات الثقافية الموقعة:
رابطة الكتاب الأردنيين
المنتدى العربي
الجمعية الفلسفية الأردنية
منتدى الفكر الاشتراكي