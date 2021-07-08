4 هيئات ثقافية اردنية تتضامن مع الكاتب موفق محادين

إسرائيل تعتبره من ألد أعدائها.. رحيل القائد الفلسطيني الكبير "أحمـد جبريل" مؤسس الجبهة الشعبية - القيادة العامة
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جرينتش+2 10:23
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