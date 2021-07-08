وزارة التربية: تصحيح امتحان الفيزياء خلال ساعات

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه، وبناء على انطباعات الطلبة التي رصدتها اليوم الخميس حول امتحان مبحث الفيزياء؛ ستتخذ القرار المناسب بعد تصحيح الامتحان خلال الساعات القادمة.

وبينت الوزارة أنه وبناء على النتائج الأولية لنسب النجاح ونسب الإجابات الصحيحة عن كل فقرة من فقرات الامتحان ومتوسط معدلات الطلبة، فإن الوزارة ولجنة الامتحانات ستتخذ القرارات المناسبة التي دائما تصب في مصلحة الطلبة.

وكانت آراء المتقدمين لامتحان الثانوية العامة قد تفاوتت حول صعوبة أسئلة مبحث الفيزياء، اذ أبدى بعض الطلبة استيائهم الشديد من صعوبة الامتحان.

وبين هذه الآراء، والتفاوت في تقييم صعوبتها وتناسبها مع الطلبة، ارتفعت وتيرة الشكوى من الفيزياء، ووصفها بعضهم أنها “صعبة وفوق المستوى التحصيلي”.

وقال الطلبة، إن الامتحان يتضمن أفكار جديدة ولم تحوي على قوالب ضمن القوالب الموجودة في الكتاب، واصفين الامتحان بالأصعب في الدورة الحالية.