تمهيداً لتشغيله بكل طاقته.. الخصاونة يقرر رفع عدد القادمين عبر معبر جابر لـ 500 شخص، ووقف نظام النقل التبادلي للشحن
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الضمان: شمول العاملين في المدارس الخاصة وفقاً لكشـف التعيينات المعتمد في التعليم الخاص
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